Кабмін підвищив зарплату працівникам держустанов та соцпрацівникам на небезпечних територіях

Кабінет міністрів підвищив зарплати працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, на територіях активних та можливих бойових дій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.