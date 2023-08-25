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25 серпня 2023, 14:40 Читать на русском

У Києві викрили групу фальшивомонетників, які планували продати півмільйона підроблених доларів

Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з СБУ викрили групу фальшивомонетників, які продавали підробні долари США. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з СБУ викрили групу фальшивомонетників, які продавали підробні долари США.
Фото: esbu.gov.ua

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Одного з фігурантів затримали безпосередньо під час спроби збуту $50 тисяч підробленої іноземної валюти. Загалом у столиці група планувала продати підробок на пів мільйона доларів.

Слідство встановило, що схему організував львівʼянин та залучив до неї мешканців Ужгорода та Києва. Всі підроблені банкноти номіналом у $100 були зразка 2006 року та мали високу якість.

Правоохоронці провели обшуки у Києві, Львові та Ужгороді. За їх результатами виявили та вилучили понад $70 тисяч, з них $50 тисяч — з ознаками підроблення.

Наразі одного з фальшивомонетників, що причетний до організації злочинної групи, затримано. На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 та ч. 3 ст. 199 КК України (зберігання, придбання, перевезення, а також збуті незаконно виготовленої іноземної валюти, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1,4 млн грн.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру двом його спільникам. Досудове розслідування триває.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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25 серпня 2023, 14:51
#
Ещё один минус в копилку белых банкнот)
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