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25 серпня 2023, 13:02 Читать на русском

Україна та Польща випустили спільні пам’ятні монети (фото)

У День Незалежності України центральні банки України та Польщі разом увели в обіг пам’ятні монети зі спільного набору «Дружба та братство — найбільше багатство». Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У День Незалежності України центральні банки України та Польщі разом увели в обіг пам’ятні монети зі спільного набору «Дружба та братство — найбільше багатство».

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Цей україно-польський набір складається з двох срібних пам’ятних монет номіналом 10 гривень та 10 злотих і присвячений партнерству наших країн.

Голова НБУ Андрій Пишний презентував набір монет під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Республіки Польща в Україні Бартошем Ціхоцьким.

Україно-польський набір пам’ятних монет продовжує серію «Безсмертна моя Україно». Монети, що входять до набору, виготовлено зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті - 31,1 г (кожна). Оздоблені тамподруком (кольоровим друком) та складені разом, вони утворюють комплект у формі серця.

Аверс

На аверсі монети номіналом 10 гривень угорі на тлі синьо-жовтого прапора розміщено тризуб — малий Державний Герб України, нижче — номінал монети та графічний символ гривні на фоні композиції, що відтворює жахи війни.

На аверсі монети номіналом 10 злотих угорі на тлі біло-червоного прапора зображено орла, що офіційно затверджений для герба Республіки Польща; нижче — номінал монети та графічний символ польського злотого на тлі композиції, що символізує допомогу та підтримку.

На монетах, що реалізуються Національним банком України, на аверсі зображені логотипи Банкнотно-монетного двору НБУ, Національним банком Польщі - логотипи Польського монетного двору (Mennica Polska S.A.).

Реверс

На реверсах монет зображено постаті українця (на монеті номіналом 10 гривень) і поляка (на монеті номіналом 10 злотих), які сидять за одним столом, накритим скатертиною, і діляться хлібом та вином.

«Це символічна композиція, притаманна традиційним уявленням і звичаям обох сусідніх слов’янських народів: розділити хліб — означає жити в добрі і злагоді, допомогти в скруті. Це найвищий ступінь прихильності і приязні. Сидіти за одним столом і пити вино з однієї чаші означає взаємну любов і повагу. Пиття зі спільної чаші символізує єднання, побратимство», — йдеться в повідомленні.

Якщо дві монети скласти разом, орнамент у нижній частині реверсу утворює квітку — символ надії, життя та розвитку.

На реверсі монет також розміщено написи півколом: ДРУЖБА ТА БРАТСТВО — НАЙБІЛЬШЕ БАГАТСТВО (на монеті номіналом 10 гривень); PRZYJAŹŃ I BRATERSTWO TO NAJWIĘKSZE BOGACTWO (на монеті номіналом 10 злотих).

Дизайн монет створив заслужений художник України Володимир Таран. Скульптор — Володимир Атаманчук.

Де придбати

Реалізація спільного україно-польського набору пам’ятних монет «Дружба та братство — найбільше багатство» здійснюватиметься в Україні та в Польщі.

В Україні набір можна буде придбати з 31 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Загалом через інтернет-магазин буде реалізована одна тисяча наборів, усі вони будуть доступні з першого дня продажу.

Крім того, з вересня набори монет будуть поступово реалізовуватися і банками-дистриб'юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) — у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

У Польщі придбати набір можна буде в касах регіональних відділень Національного банку Польщі та в інтернет-магазині Kolekcjoner. Кошти від продажу цього набору Національний банк Польщі має намір передати Україні як безповоротну гуманітарну фінансову допомогу.

Тираж набору — до 10 000 штук (у тому числі 5 000 штук для України, до 5 000 штук для Польщі).

Джерело: Мінфін
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