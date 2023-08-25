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25 серпня 2023, 12:03 Читать на русском

Центробанк Туреччини підвищив ключову ставку до 25%

Центральний банк Туреччини у четвер, 25 серпня, підвищив свою ключову відсоткову ставку на 750 базисних пунктів — до 25%, що спровокувало зростання турецької ліри. Про це повідомляє Reuters.

Центральний банк Туреччини у четвер, 25 серпня, підвищив свою ключову відсоткову ставку на 750 базисних пунктів — до 25%, що спровокувало зростання турецької ліри.
Фото: pixabay.com

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Внаслідок несподіваного стрімкого підвищення облікова ставка залишилася на найвищому рівні з 2019 року, а турецька валюта досягла найвищого рівня із середини липня.

Згідно з опитуванням Reuters, економісти очікували середнього підвищення ключової ставки на 250 базисних пунктів.

Зростання турецької ліри

В останні тижні ліра майже щодня сягала нових рекордних мінімумів. Але вчора турецька валюта підскочила більш ніж на 3% до долара — до 26,41/$.

Акції банків та держоблігації

Акції турецьких банків зросли майже на 10%. Крім того, державні облігації, номіновані в доларах, підскочили більш ніж на 2 центи, згідно з даними Tradeweb.

Раніше експерти зазначали, що центральний банк Туреччини, «розвантажуючи» ринки шляхом швидкого підвищення банківських ставок, не хоче ставити у скрутне становище деякі верстви суспільства та бізнес-сферу, тож піде на обережне підвищення.

Варто зазначити, що Ц Б Туреччини ще в червні заявив, що продовжить поступово посилювати монетарну політику, доки прогноз високої інфляції не зміниться.

Регулятор 22 червня вперше більш ніж за два роки підвищив ставку рефінансування — до 15% з 8,5%, хоча аналітики чекали на оцінку 21%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
25 серпня 2023, 12:39
#
Ех, невчасно. Мені в вересні треба 25000 лір купити на оренду. Буде витрачено трошки більше гривні на коло
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0
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
25 серпня 2023, 13:58
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Ого, я вже звик що валять з Туреччини, а тут хтось лишається) Зате ліра скоро 1-1 з грн буде)
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
25 серпня 2023, 14:26
#
Валить русня в основному, бо посвідки на проживання не подовжують)
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0
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
25 серпня 2023, 14:42
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Та не всі, там штраф копійки за зайві дні. А от знайомих наших багато поїхало, і ми теж. І душе смішно було, коли ми всі в Бухаресті опинились)
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