Ринки знижуються напередодні виступу Пауелла, акції Disney досягли 9-річного мінімуму: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США знизилися у четвер

S&P 500 втратив 1,4%, високотехнологічний Nasdaq — 1,9%, а індекс Dow Jones знизився на 1,1%.

Все через падіння акцій Boeing та його найбільшого постачальника комплектуючих Spirit AeroSystems на 5% та 13% відповідно, а також розпродаж паперів представників технологічного сектору США.

Акції провідного американського виробника літаків впали після того, як компанія попередила про затримки поставок 737 MAX через проблеми з отворами на фюзеляжі.

Інвестори також готувалися до ключової промови голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла, він виступить у Джексон-Хоулі вже сьогодні.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону знижуються

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 1,2%, японський Nikkei впав приблизно на 2%, південнокорейський Kospi подешевшав на 0,8%, сінгапурський STI скоротився на 0,1%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng знизилися на 0,7% та 1,2% відповідно.

Азійські акції йшли за зниженням на Волл-стріт напередодні виступу глави ФРС США в Джексон-Хоулі.

Окрім цього, ринки Азії зазнають тиску на тлі падіння акцій технологічних компаній, зареєстрованих у Гонконгу, яке послідувало за активним продажем акцій IT-сектору США у четвер.

Goldman Sachs знижує цільові показники для азійського ринку акцій

Аналітики з американського інвестиційного банку знизили цільовий показник для індексу MSCI AC Asia ex Japan Index, припускаючи його зростання на горизонті року лише на 10%. Попередній прогноз Goldman Sachs передбачав зростання азійського індексу приблизно на 23%.

Зниження цільових показників експерти аргументують проблемами на ринку нерухомості Китаю, які чинять тиск на решту Азії.

У Goldman Sachs вважають, що економічні проблеми Китаю спровокують уповільнення зростання економік інших країн регіону.

Тим часом днями аналітики з Morgan Stanley знизили свої цільові орієнтири за основними фондовими індексами Китаю та Гонконгу вдруге за три місяці. Це також сталося на тлі зростаючих проблем у другій за величиною економіці світу.

Акції Disney досягли 9-річного мінімуму

За підсумками торгової сесії у четвер акції Walt Disney впали майже на 4%, до $82,47, закрившись на найнижчому рівні з жовтня 2014 року. При цьому інвестори роблять ставку на подальше падіння паперів компанії протягом найближчих кількох місяців.

Учасники ринку стурбовані поточними проблемами Disney та уважно стежать за планом реструктуризації компанії. Раніше цього місяця глава компанії Боб Айгер повідомив про наміри підвищити ціни на стрімінгові сервіси Disney, збільшити кількість реклами та скоротити витрати на розвиток бізнесу.

Проте Айгер визнав, що у короткостроковій перспективі компанія перебуватиме «у складній ситуації».