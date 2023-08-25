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25 серпня 2023, 9:30 Читать на русском

40 уроків англійської за 1 гривню

Якщо ви давно хотіли досконало вивчити англійську мову, але весь час відкладали, то зараз ідеальний час для втілення мрії в життя. Вам доступна вигідна пропозиція, від якої важко відмовитися. Для всіх охочих відкрита школа англійської мови за 1 гривню. Купуючи 40 уроків, ви отримуєте ще стільки ж у подарунок. Навчатися можна онлайн із будь-якої точки планети, а якщо ви віддаєте перевагу традиційній формі навчання, то можна обрати офлайн-класи. Список міст, у яких розташовані філіали школи англійської мови, можна побачити на сайті.

Для чого потрібна англійська мова?

Майже у всіх країнах світу вас зрозуміють, якщо ви будете розмовляти англійською мовою. Це відкриває для вас подорожі без мовного бар'єра та дає змогу дізнатися і побачити більше. Інколи місцеві жителі можуть розказати набагато більше цікавого й корисного, ніж путівники для туристів. Ви зможете розпитати про культуру та отримати інформацію про маловідомі визначні місця. Окрім цього, знання англійської мови має багато переваг:

  • Навчання за кордоном. Добре знаючи англійську, можна подавати документи в найкращі університети світу, зокрема ті, що входять до Ліги Плюща.
  • Кар'єрне зростання. Високий рівень володіння англійською дає змогу претендувати на посади з вищою зарплатнею та відкриває двері в міжнародні компанії.
  • Вихід на нові ринки. За допомогою англійської мови підприємці можуть знаходити партнерів за кордоном та масштабувати свій бізнес.
  • Комфортні подорожі. Ви зможете без проблем забронювати готель, замовити їжу в ресторані з уточненням усіх деталей, за допомогою громадського транспорту дістатися в потрібне місце.
  • Цікаве дозвілля. Добре знаючи англійську мову, можна дивитися фільми без перекладу, читати книги закордонних авторів в оригіналі, слухати улюблену музику й розуміти, про що йдеться.

Крім того, це допомагає під час еміграції до англомовної країни. Знання мови максимально спрощує всі процеси переїзду: від організаційних і бюрократичних моментів до знайомства з новими людьми та відпочинку.

Переваги навчання на курсах англійської мови

У вільному доступі є багато безкоштовних матеріалів для вивчення англійської мови. Проте, як показує практика, вкрай рідко така самоосвіта є результативною. Навчання на курсах дає чітку і структуровану інформацію, яка краще запам’ятовується. У Speak Up використовують унікальну методику викладання, ефективність якої перевірена часом. Учитель може одразу виправити помилки у вимові та доступно пояснити незрозумілі правила. Вивчати англійську можна як індивідуально, так і в групах. Це чудова нагода попрактикувати здобуті мовні навички та познайомитися із цікавими людьми.

Джерело: Мінфін
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