Binance припиняє підтримку криптокарт в Латинській Америці та на Близькому Сході: що нового на ринку криптовалют

Binance припиняє підтримку криптокарт в Латинській Америці та на Близькому Сході.

Криптовалютна біржа Binance з 21 вересня припинить підтримку продукту Binance Card у країнах Латинської Америки та Близького Сходу.

«Це не торкнеться акаунтів Binance по всьому світу. Там, де це можливо, користувачі можуть також купувати за криптовалюти і відправляти їх за допомогою Binance Pay», — заявили в компанії.

У Binance зазначили, що рішення торкнеться лише менше ніж 1% користувачів на відповідних ринках.

Криптобіржа Bitstamp призупинить стейкінг для клієнтів із США

Криптовалютна біржа Bitstamp наступного місяця призупинить програму стейкінгу для всіх користувачів із США. Про це повідомляє Blockworks.

«Користувачі продовжать отримувати винагороди до 25 вересня 2023 року, після чого всі активи, що задіяні, будуть виведені зі стейкінгу. Нагороди разом з основною сумою зарахуються на основний баланс облікових записів Bitstamp. Зазвичай цей процес займає кілька днів, але може бути продовжений залежно від стану мережі», — йдеться у листі біржі, який опинився у розпорядженні видання.

У Bitstamp зазначили, що таке рішення ухвалено через несприятливе нормативно-правове середовище в США. Також у компанії підкреслили, що решта функцій платформи продовжить працювати у штатному режимі.

Варто зазначити, що раніше цього місяця Bitstamp призупинила у США торгівлю сімома токенами, включаючи Polygon, Solana, Near Protocol, Axie Infinity, Chiliz, Decentraland та The Sandbox.

FTX продасть криптовалюту на $3 млрд через криптобанк Galaxy Digital

Згідно з судовими документами, керівництво збанкрутілої криптобіржі FTX хоче реалізувати криптоактиви вартістю понад $3 млрд через компанію Galaxy Digital для забезпечення кращих умов компенсації.

Паралельно FTX розглядає можливість застосування стейкінгу для найбільш безпечних активів, щоб отримувати дохід від криптовалюти, що не використовується, а потім розподілити його між кредиторами.

Платформа, яка проходить через процедуру банкрутства, хоче повернути кошти кредиторам у фіаті після продажу криптовалют. У FTX вважають, що обережна торгівля допоможе уникнути зниження вартості коштів.

«Хеджування дозволить боржникам обмежити потенційне зниження вартості перед продажем біткоїнів або Ethereum. Розміщення у стейкінгу певних цифрових активів зрештою принесе користь кредиторам за рахунок отримання доходів із низьким рівнем ризику», — заявили адвокати компанії.

Shopify розширила можливості оплати криптовалютою через Solana Pay

Децентралізований платіжний протокол Solana Pay інтегрував свій плагін із платформою електронної комерції Shopify. Про це повідомляє TechCrunch.

На першому етапі для оплати доступний лише стейблкоїн USDC. Надалі Solana Pay розгляне можливість додавання криптовалют SOL та BONK.

За словами розробників, інтеграція також дозволить продавцям створювати програми лояльності для клієнтів.

Декілька криптовалютних компаній, включаючи Helius, Mad Lads і MonkeDAO, вже повідомили про готовність інтегрувати Solana Pay у свої магазини Shopify. Підключитись до плагіна можуть власники будь-яких орієнтованих на Solana гаманців.

Середня вартість транзакції у блокчейні становить $0,00025.

Варто зазначити, що на частку Shopify припадає 10% загального обсягу електронної комерції в США, а екосистема Solana налічує понад 11,5 млн активних облікових записів.