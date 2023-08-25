Минулої доби українські захисники ліквідували ще 470 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 259 630 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 24 серпня: 470 російських окупантів, 3 танки та 12 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 259630 (+470) осіб,
- танків — 4378 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 8521 (+10) од,
- артилерійських систем — 5361 (+28) од,
- РСЗВ — 724 (+1) од,
- засоби ППО — 495 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4356 (+12),
- крилаті ракети — 1409 (+3),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7790 (+17) од,
- спеціальна техніка — 802 (+1).
Джерело: Мінфін
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