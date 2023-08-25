25 серпня європейська валюта подорожчала на 12 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,65 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Курс валют НБУ: Євро подорожчало на 12 копійок
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Валютний ринок
24 серпня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,53 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та продажу.
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Джерело: Мінфін
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