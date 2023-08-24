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24 серпня 2023, 17:31 Читать на русском

Головний бухгалтер пішов з НБУ. Причина — вихід на пенсію

Богдан Лукасевич, який був головним бухгалтером Національного банку та очолював Департамент бухгалтерського обліку, завершив роботу в Національному банку у зв’язку з виходом на пенсію. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Богдан Лукасевич, який був головним бухгалтером Національного банку та очолював Департамент бухгалтерського обліку, завершив роботу в Національному банку у зв’язку з виходом на пенсію.
Фото: bank.gov.ua

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Загалом Богдан Лукасевич пропрацював в Національному банку 25 років і 50 років — у професії. Зокрема, упродовж 2011−2023 років він був головним бухгалтером — директором Департаменту бухгалтерського обліку, у 2005−2011 роках очолював Департамент аудиту.

Новим головним бухгалтером — директором Департаменту бухгалтерського обліку з 25 серпня 2023 року призначена Людмила Снігурська.

Нагадаємо

Департамент бухгалтерського обліку входить до вертикалі підпорядкування «Фінансово-адміністративний та операційний блок», керівництво яким здійснює заступник Голови Національного банку Ярослав Матузка.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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