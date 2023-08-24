Курс валют на вечір 24 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 24 серпня Закриття 24 серпня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,70/40,09 39,65/40,04 5/5

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,95−38,70 грн. Євро купують за 41,40 грн, а продають за 42,20 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,50−38,61, євро — 41,80−42,05 грн.

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