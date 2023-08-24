До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 24 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 24 серпня
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Закриття 24 серпня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,70/40,09
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39,65/40,04
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5/5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,95−38,70 грн. Євро купують за 41,40 грн, а продають за 42,20 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,50−38,61, євро — 41,80−42,05 грн.
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Джерело: Мінфін
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