Ексголова НБУ Шевченко заявив про інкримінування йому нової статті

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За словами Шевченка, справою займаються Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України.

«Мені стало відомо, що у справі проти ексголови НБУ „антикорупційний“ орган пішов ва-банк і змінив кваліфікацію, додатково інкримінувавши мені статтю 255 КК України…», — зазначив Шевченко.

Він заявив, що розцінює таку перекваліфікацію обвинувачення як тиск з метою схилити учасників справи до свідчення проти нього в умовах, коли терміни досудового розслідування добігають кінця.

На думку Шевченка, застосування такої статті стосовно голови державного банку, яка є «класичною» для «злодіїв у законі», ставить під сумнів ухвалення колегіальних рішень правлінням або комітетом з управління активами банку протягом 2014−2019 років.

«У моїй справі, здається, відпрацьовують механізм, коли колегіальний орган будь-якого українського банку зможе бути визнаний злочинним угрупованням з усіма можливими наслідками», — припустив він.

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