Ринки зростають на звіті NVIDIA, а ціни на нафту падають: що потрібно знати вранці

Американські індекси зросли у середу

S&P 500 додав 1,1%, високотехнологічний Nasdaq — 1,6%, а індекс Dow Jones — 0,5%.

Оптимізм учасників ринку був пов'язаний з очікуваним хорошим квартальним фінансовим звітом NVIDIA, а також падінням прибутковості казначейських облігацій США.

Тим часом після закриття вчорашніх торгів NVIDIA повідомила про свої квартальні фінансові результати: прибуток на акцію склав $2,70 при виручці $13,51 млрд. За даними Refinitiv, результати виявилися значно кращими за очікування аналітиків, які передбачали прибуток на акцію в розмірі $2,09 і $11,22 млрд виручки.

Ринки Азії зростають слідом за Уолл-стріт

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 1,7%, японський Nikkei додав 0,8%, південнокорейський Kospi подорожчав приблизно на 1,1%, сінгапурський STI збільшився на 0,2%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng зросли на 0,7% та 2% відповідно.

Акції азіатських виробників мікрочіпів зростають після звіту NVIDIA

Під час сьогоднішніх торгів цінні папери Taiwan Semiconductor Manufacturing зросли на 1,8%, тоді як акції її конкурента Samsung Electronics подорожчали приблизно на 2,2%.

Крім цього, незважаючи на нещодавні повідомлення про те, що США розглядають запровадження експортних обмежень щодо Китаю, акції китайських напівпровідникових компаній у четвер також впевнено зростають: цінні папери Hua Hong Semiconductor та SMIC зросли сьогодні більш ніж на 2%.

Все через сильний квартальний звіт NVIDIA, що вказує на зростаючий попит на мікрочіпи, необхідні для створення додатків з використанням штучного інтелекту.

Нафтові ціни досягли найнижчого рівня з початку місяця

За підсумками вчорашніх торгів ф'ючерси на Brent знизилися приблизно на 1% до $83,21 за барель, а контракти на WTI впали на 0,9% до $78,89. Обидва ці показники досягли найнижчого рівня з початку серпня.

Проблеми в секторі нерухомості Китаю посилюють побоювання щодо слабких економічних перспектив другого за величиною споживача нафти у світі.

Крім макропроблем Китаю, експерти також вважають, що тиск на нафтові котирування останнім часом надають очікування того, що Федеральна резервна система США, ймовірно, ще не завершила цикл підвищення відсоткових ставок.

Тим часом на тлі падіння нафтових цін енергетичний сектор США був єдиним серед усіх галузей у складі S&P 500, який продемонстрував зниження за підсумками торгів у четвер.