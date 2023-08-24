Китай готовий долучитися до збору коштів на допомогу Україні

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«Китай у власний спосіб відіграє конструктивну роль у наданні гуманітарної допомоги постраждалим в Україні», — сказав Ван.

Дипломат нагадав, що Китай виступив з ініціативою із шести пунктів щодо поліпшення гуманітарної ситуації в Україні (на початку березня минулого року, — ред.) та направив до України кілька партій гуманітарних вантажів.

«Ми готові й надалі докладати зусиль у цьому напрямку», — заявив Ван.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», ООН разом зі своїми партнерами запустили ініціативу зі збору $268 млн для підтримки українців упродовж майбутньої зими.