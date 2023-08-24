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24 серпня 2023, 9:09 Читать на русском

Китай готовий долучитися до збору коштів на допомогу Україні

Китай готовий долучитись до спільної ініціативи Організації Об'єднаних Націй із партнерами зі збору коштів на підтримку України цієї зими. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь, передає Укрінформ.

Китай готовий долучитись до спільної ініціативи Організації Об'єднаних Націй із партнерами зі збору коштів на підтримку України цієї зими.
Фото: depositphotos

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«Китай у власний спосіб відіграє конструктивну роль у наданні гуманітарної допомоги постраждалим в Україні», — сказав Ван.

Дипломат нагадав, що Китай виступив з ініціативою із шести пунктів щодо поліпшення гуманітарної ситуації в Україні (на початку березня минулого року, — ред.) та направив до України кілька партій гуманітарних вантажів.

«Ми готові й надалі докладати зусиль у цьому напрямку», — заявив Ван.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», ООН разом зі своїми партнерами запустили ініціативу зі збору $268 млн для підтримки українців упродовж майбутньої зими.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+14
Vadim531
Vadim531
24 серпня 2023, 9:12
#
Двуличные *** , кого они обмануть хотят?!
+
0
Три літри
Три літри
24 серпня 2023, 9:32
#
Нікого вони не збираються обманювати.
+
0
yjcjd1977
yjcjd1977
24 серпня 2023, 9:49
#
Перевожу , Китай готов от имени рф дать нам денег за заморозку
+
+15
54022684
54022684
24 серпня 2023, 9:58
#
Скоріше переклад виглядає інакше: Китай готовий надати продуктових наборів чи інших базового ширвжитку зробленого в Китаї на кілька мільйонів доларів.

І свою економіку трошки стимульнути, і при цьому копійки витратити, зате «бути» в списку допомагаючих
+
0
Три літри
Три літри
24 серпня 2023, 10:05
#
У РФ немає грошей.
Китай не є шісткою Росії, це Росія є шакалом що намагається подобатись Китаю.
До того ж те про що в новині мова — взагалі ніяк не повязано з заморозкою, це навпаки підтримка нашої спроможності і далі вбивати москалів.
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