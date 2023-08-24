Китай готовий долучитись до спільної ініціативи Організації Об'єднаних Націй із партнерами зі збору коштів на підтримку України цієї зими. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь, передає Укрінформ.
Китай готовий долучитися до збору коштів на допомогу Україні
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«Китай у власний спосіб відіграє конструктивну роль у наданні гуманітарної допомоги постраждалим в Україні», — сказав Ван.
Дипломат нагадав, що Китай виступив з ініціативою із шести пунктів щодо поліпшення гуманітарної ситуації в Україні (на початку березня минулого року, — ред.) та направив до України кілька партій гуманітарних вантажів.
«Ми готові й надалі докладати зусиль у цьому напрямку», — заявив Ван.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», ООН разом зі своїми партнерами запустили ініціативу зі збору $268 млн для підтримки українців упродовж майбутньої зими.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
І свою економіку трошки стимульнути, і при цьому копійки витратити, зате «бути» в списку допомагаючих
Китай не є шісткою Росії, це Росія є шакалом що намагається подобатись Китаю.
До того ж те про що в новині мова — взагалі ніяк не повязано з заморозкою, це навпаки підтримка нашої спроможності і далі вбивати москалів.