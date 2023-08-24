Минулої доби українські захисники ліквідували ще 340 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 259 160 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 23 серпня: 340 російських окупантів, 2 танки та 20 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 259 160 (+340) осіб,
- танків / tanks — 4375 (+2) од,
- бойових броньованих машин / APV — 8511 (+23) од,
- артилерійських систем / artillery systems — 5333 (+15) од,
- РСЗВ / MLRS — 723 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 494 (+3) од,
- літаків / aircraft — 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 4344 (+20),
- крилаті ракети / cruise missiles — 1406 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 7773 (+28) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 801 (+1).
Джерело: Мінфін
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