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24 серпня 2023, 16:10 Читать на русском

Вартість Tesla впала майже на $200 мільярдів із середини липня

Ринкова вартість автовиробника Tesla впала майже на $200 млрд за місяць після піку 2023 року в липні, пише Business Insider.

Ринкова вартість автовиробника Tesla впала майже на $200 млрд за місяць після піку 2023 року в липні, пише Business Insider.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відбувається на ринкуАкції Tesla подорожчали приблизно на 170% і досягли піку — $291 станом на 19 липня, але з того часу втратили приблизно п'яту частину своєї вартості, яка становить нині приблизно $730 млрд.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відбувається на ринку

Акції Tesla подорожчали приблизно на 170% і досягли піку — $291 станом на 19 липня, але з того часу втратили приблизно п'яту частину своєї вартості, яка становить нині приблизно $730 млрд.

Причиною цього стало поєднання високої інфляції, підвищення відсоткової ставки та побоювань рецесії. Інвестори чекають на виступ голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла в п'ятницю, щоб отримати підказки про наступні кроки.

За рік ФРС підняла і таку високу вартість запозичень з майже нуля до більш ніж 5%, що може надалі спровокувати рецесію з огляду на те, що інфляція не набагато перевищує цільовий показник ФРС 2% — на рівні 3,2% на рік.

Негативними наслідками для таких акцій, що швидко ростуть, включаючи Tesla, є ситуація, коли ставка зростає, оскільки це зменшує прибуток компанії через великі витрати на позики.

Джерело: Мінфін
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