Prime Group зупинить співпрацю з брендами, які так і не вийшли з ринку рф

Транспортно-експедиційна компанія Prime Group, яка володіє мережею АЗС, з 1 жовтня 2023 року припиняє співпрацю з компаніями, які продовжують працювати на російському ринку. Про це повідомив співзасновник Prime Дмитро Льоушкін.

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Позиція компанії

Компанія припинить співпрацю у сфері логістики та зупинить постачання палива таким підприємствам: «Ашан», Metro, Unilever, Beko, OTP Bank, Raiffeisen, PepsiCo, Nestle тощо.

«Не можна купувати пікапи та амуніцію для фронту та одночасно перевозити вантажі та заправляти техніку компаній, які не вийшли з рашки та своїми податками там будують ракети, які до нас летять. Складне рішення. Воно, знаєте, зі сторони лише просто. А тут і люди, і рентабельність, і роки, і навіть десятиліття співпраці», — прокоментував Льоушкін.

Співпраця із зазначеними компаніями припиниться з жовтня. У вересні їм буде надіслано відповідне попередження.

Нагадаємо

Раніше про схоже рішення заявив сервіс пошуку роботи Work.ua. Від 10 серпня компанія припинила контракти з майже 20 компаніями, які продовжують працювати в РФ, на загальну суму 5 млн грн на рік.