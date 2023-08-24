Philip Morris відсудила 1,4 мільйона гривень за підробку її сигарет

Залізничний районний суд Львова 17 серпня визнав винними трьох членів злочинного угруповання, які нелегально виробляли та реалізували цигарки під брендом компанії Philip Morris. Суддя призначив їм умовні терміни та зобов’язав виплатити компанії понад 1,4 млн грн завданої шкоди, йдеться у рішенні суду, яке опубліковане в судовому реєстрі, пише Forbes.

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Деталі

Правопорушники виготовили понад 38 000 пачок сигарет під торговою маркою Bond, що належить Philip Morris, і продавали їх у Львівській та Волинській областях.

Суд постановив знищити обладнання для нелегального виробництва разом із сировиною та готовою контрафактною продукцією.

Щодо організатора та ще двох виконавців були порушені кримінальні справи за незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування підакцизних товарів (ч. 1, ч. 2 ст. 204), а також за незаконне використання бренду Philip Morris (ч. 3 ст. 229).

Всі фігуранти визнали свою провину та попросили направити кошти, які вони внесли як заставу, для сплати компенсації компанії. Також вони пожертвували загонам територіальної оборони 50 000 грн, йдеться у матеріалах справи.

Для компанії — це перший успішний кейс із захисту власних брендів у суді за час роботи компанії в Україні, сказав у коментарі Forbes Сергій Вербов, менеджер із захисту торгових марок компанії «Філіп Морріс Україна».

«Оскільки ситуація з тіньовим ринком тютюнових виробів в Україні з кожним роком погіршується, ми вирішили активізувати боротьбу із нелегальними виробництвами, зокрема тими, що підробляють наші бренди», — зазначив Вербов.

За його словами, компанія розробила довгострокову стратегію у цьому напрямі, що передбачає співпрацю із правоохоронцями для збору доказової бази і проведення рейдів щодо нелегальних виробництв, а також подальший судовий супровід таких справ.​