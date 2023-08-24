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24 серпня 2023, 12:12 Читать на русском

Philip Morris відсудила 1,4 мільйона гривень за підробку її сигарет

Залізничний районний суд Львова 17 серпня визнав винними трьох членів злочинного угруповання, які нелегально виробляли та реалізували цигарки під брендом компанії Philip Morris. Суддя призначив їм умовні терміни та зобов’язав виплатити компанії понад 1,4 млн грн завданої шкоди, йдеться у рішенні суду, яке опубліковане в судовому реєстрі, пише Forbes.

Залізничний районний суд Львова 17 серпня визнав винними трьох членів злочинного угруповання, які нелегально виробляли та реалізували цигарки під брендом компанії Philip Morris.

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Деталі

Правопорушники виготовили понад 38 000 пачок сигарет під торговою маркою Bond, що належить Philip Morris, і продавали їх у Львівській та Волинській областях.

Суд постановив знищити обладнання для нелегального виробництва разом із сировиною та готовою контрафактною продукцією.

Щодо організатора та ще двох виконавців були порушені кримінальні справи за незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування підакцизних товарів (ч. 1, ч. 2 ст. 204), а також за незаконне використання бренду Philip Morris (ч. 3 ст. 229).

Всі фігуранти визнали свою провину та попросили направити кошти, які вони внесли як заставу, для сплати компенсації компанії. Також вони пожертвували загонам територіальної оборони 50 000 грн, йдеться у матеріалах справи.

Для компанії — це перший успішний кейс із захисту власних брендів у суді за час роботи компанії в Україні, сказав у коментарі Forbes Сергій Вербов, менеджер із захисту торгових марок компанії «Філіп Морріс Україна».

«Оскільки ситуація з тіньовим ринком тютюнових виробів в Україні з кожним роком погіршується, ми вирішили активізувати боротьбу із нелегальними виробництвами, зокрема тими, що підробляють наші бренди», — зазначив Вербов.

За його словами, компанія розробила довгострокову стратегію у цьому напрямі, що передбачає співпрацю із правоохоронцями для збору доказової бази і проведення рейдів щодо нелегальних виробництв, а також подальший судовий супровід таких справ.​

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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Qwerty1999
Qwerty1999
24 серпня 2023, 12:26
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Генеральний директор компанії Philip Morris в Україні Максим Барабаш розповів,
що планує відкрити нову фабрику у Львівській області та інвестувати в неї $30 млн.
Щодо харківського виробництва, то його відновити неможливо.
«Минулого року російська ракета влучила в завод Філіп Морріс у Харкові та пошкодила
адмінбудівлю. Поновити виробництво там неможливо з міркувань безпеки, оскільки місто
нині під постійними обстрілами, а обстановка в регіоні складна», — заявив Барабаш.
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Qwerty1999
Qwerty1999
24 серпня 2023, 12:30
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Власник харківського підприємства «ВП Роганський м’ясокомбінат» домовився
з обласною владою Волині про будівництво м’ясного центру у Луцькому районі.
Про це повідоммила місцева влада після підписання договору із власником
м`ясокомбінату Ігорем Фельдштейном. Усе устаткування, яке частково уціліло
після деокупації міста Вовчанськ, планують перевезти.

З 24 лютого 2022 року підприємство опинилося під російською окупацією та було розграбоване.
«Після звільнення міста деяке обладнання ми вивезли. На жаль, російські ракетні атаки зруйнували
виробництво, а обстріли продовжуються й до сьогодні. Тому ми вирішили припинити там діяльність
та переїхати у безпечніший регіон, — зазначив Ігор Фельдштейн. — З початку повномасштабного вторгнення велика кількість наших спеціалістів виїхали за кордон та в інші області України.
Зокрема, й на Волинь. Тому ми прийняли рішення розглянути вашу область для будівництва м’ясокомбінату».
Це не перший великий релокований із Харківщини бізнес. У 2022 році на Львівщині почали будувати хлібокомбінат «Кулиничі». У 2023 році компанія «Філіп Моріс» почала будівництво на Львівщині.
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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
24 серпня 2023, 13:25
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Ригіональські Кулиничі…
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Disorder
Disorder
24 серпня 2023, 14:20
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Також вони пожертвували загонам територіальної оборони 50 000 грн. WOW
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