Національний банк оштрафував вісім фінансових компаній та двох лізингодавців за несвоєчасне подання регулятору звітності за четвертий квартал 2022 року та перший квартал 2023 року. Про це ідеться в повідомленні НБУ.
НБУ оштрафував 10 фінансових компаній за неподання звітності
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На кого наклали штраф
- ТОВ «ФК «Крістал» (ЄДРПОУ 40349906);
- ТОВ «Компані Фінанс» (ЄДРПОУ 44195842);
- ТОВ «Родео Кепітал» (ЄДРПОУ 37769432);
- ТОВ «ТВК Фінанс Експерт» (ЄДРПОУ 44569228);
- ТОВ «Аванте Фінанс» (ЄДРПОУ 43702061);
- ТОВ «Фінанс Еліт Компані» (ЄДРПОУ 42746155);
- ТОВ «Пейселл» (ЄДРПОУ 41498322);
- ТОВ «ФК «Фінінвест Плюс» (ЄДРПОУ 41123733);
- ТОВ «Бренд Лізинг» (ЄДРПОУ 40121054);
- ТОВ «Аміна Лізинг Груп» (ЄДРПОУ 42506056).
Рішення щодо застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 23 серпня 2023 року і набирають чинності з 24 серпня 2023 року.
Джерело: Мінфін
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