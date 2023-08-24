Податкова отримуватиме інформацію про кошти небанківських постачальників платіжних послуг

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Постановою вносяться зміни, відповідно до яких:

до небанківських надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей, які не подали відповідним контролюючим органам ДПС в установлений законом строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків/електронних гаманців платників податків, ДПС застосовуються такі ж фінансові санкції, як і до банків та інших фінансових установ;

ДПС надається право отримувати від небанківських надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей довідки у порядку та на підставах, визначених законодавством, та на підставі рішення суду — інформацію про обсяг та обіг коштів/електронних грошей на рахунках/ електронних гаманцях;