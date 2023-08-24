Державна податкова служба отримала право отримувати від небанківських постачальників платіжних послуг та емітентів електронних грошей інформацію про обсяг та обіг коштів, електронних грошей на рахунках та електронних гаманцях. Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.
Податкова отримуватиме інформацію про кошти небанківських постачальників платіжних послуг
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Постановою вносяться зміни, відповідно до яких:
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до небанківських надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей, які не подали відповідним контролюючим органам ДПС в установлений законом строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків/електронних гаманців платників податків, ДПС застосовуються такі ж фінансові санкції, як і до банків та інших фінансових установ;
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ДПС надається право отримувати від небанківських надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей довідки у порядку та на підставах, визначених законодавством, та на підставі рішення суду — інформацію про обсяг та обіг коштів/електронних грошей на рахунках/ електронних гаманцях;
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ДПС надається право стягувати з небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, пеню за несвоєчасне виконання ними рішень суду, рішень керівника органу стягнення (його заступника або уповноваженої особи) у випадках, передбачених законодавством.
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