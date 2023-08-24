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24 серпня 2023, 9:30 Читать на русском

Україна розриває угоди про уникнення подвійного оподаткування з Сирією та Іраном

Верховна Рада припинила дії угод про уникнення подвійного оподаткування між урядами України і Сирійської Арабської Республіки, а також урядами України й Ісламської Республіки Іран. Про це повідомив в телеграм-каналі перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада припинила дії угод про уникнення подвійного оподаткування між урядами України і Сирійської Арабської Республіки, а також урядами України й Ісламської Республіки Іран.

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Він уточнив, що ухвалення закону «Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи» (№ 0209) підтримали 278 парламентаріїв.

Угода була вчинена 5 червня 2003 року в Києві та ратифікована Верховною Радою України 4 лютого 2004 року.

Водночас за словами Железняка, ухвалення законодавчого акта «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Іран про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на майно» (№ 0215) підтримали 273 депутати.

Угода була вчинена 21 травня 1996 року в Тегерані та ратифікована українським парламентом 6 грудня 1996 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Someonesdd
Someonesdd
24 серпня 2023, 10:58
#
Сильный ход…
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0
financialGenius
financialGenius
24 серпня 2023, 11:21
#
Нет никакой выгоды в этих договоренностях , там думаю наших то и граждан не особо. В Сирии это вообще нечего и взять в плане доплаты по налогам. Ни плюсов ни минусов этим договорам не вижу . Ну разорвали ну и пусть думают люди что что-то грандиозное сделали .
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