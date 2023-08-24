Україна розриває угоди про уникнення подвійного оподаткування з Сирією та Іраном

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Він уточнив, що ухвалення закону «Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи» (№ 0209) підтримали 278 парламентаріїв.

Угода була вчинена 5 червня 2003 року в Києві та ратифікована Верховною Радою України 4 лютого 2004 року.

Водночас за словами Железняка, ухвалення законодавчого акта «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Іран про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на майно» (№ 0215) підтримали 273 депутати.

Угода була вчинена 21 травня 1996 року в Тегерані та ратифікована українським парламентом 6 грудня 1996 року.