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24 серпня 2023, 8:57 Читать на русском

За перше півріччя 2023 року активи Нацбанку збільшилися на 17%

За підсумками півріччя обсяг активів Національного банку збільшився на 17%, якщо порівнювати з консолідованими даними станом на 31 грудня 2022 року, та становить 2 293 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

За підсумками півріччя обсяг активів Національного банку збільшився на 17%, якщо порівнювати з консолідованими даними станом на 31 грудня 2022 року, та становить 2 293 млрд грн.
Фото: depositphotos.

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Як мінилися активи регулятора

Зміна обсягу активів — це результат насамперед зростання на 37% обсягу міжнародних резервів — до $39 млрд на кінець першого півріччя 2023 року (з $28,5 млрд — на кінець 2022 року). Зокрема:

  • збільшення на 23% обсягу цінних паперів нерезидентів в портфелі Національного банку упродовж першого півріччя 2023 року — до 858,5 млрд грн;
  • збільшення майже вдвічі обсягу коштів та депозитів в іноземній валюті та банківських металах — до 464,4 млрд грн на кінець першого півріччя 2023 року.

Водночас обсяг кредитного портфеля зменшився у 4,7 раза завдяки погашенню банками довгострокової заборгованості за працюючими кредитами.

Зобов’язання Національного банку станом на кінець першого півріччя 2023 року становлять 1 921 млрд грн (83,8% від активів).

Основні зміни у зобов’язаннях Національного банку відбулися за такими позиціями:

  • кошти банків, обсяг яких збільшився в 2,3 раза до 203,8 млрд грн;
  • кошти державних та інших установ, обсяг яких збільшився майже в шість разів до 311 млрд грн;
  • зобов’язання за кредитами, отриманими від МВФ, — зменшення на 21,5%. Це насамперед зумовлено плановим погашенням частини заборгованості перед фондом у першому півріччі 2023 року.

Збільшення розміру власного капіталу Національного банку в першому півріччі 2023 року на 13% — з 328 млрд грн до 371 млрд грн — відбулося за рахунок накопичення прибутку поточного року.

Сума консолідованого фінансового результату Національного банку за перше півріччя цього року становила 43,3 млрд грн.

Найбільший вплив на суму прибутку мали чистий процентний дохід у розмірі 21,8 млрд грн та позитивні результати переоцінки фінансових інструментів у розмірі 23,2 млрд грн, що є наслідком зміни офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості.

Витрати Національного банку, пов’язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, адміністративні витрати, витрати на утримання персоналу в першому півріччі 2023 року залишилися на такому самому рівні, що й у відповідному періоді 2022 року, та становили 3 млрд грн.

Водночас звертаємо увагу, що консолідований прибуток, відображений у фінансовій звітності Національного банку, — це не частина прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до Державного бюджету.

Зобов’язання Національного банку в частині прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до Державного бюджету, буде сформовано за підсумками всього 2023 року та оприлюднено навесні 2024 року.

Джерело: Мінфін
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