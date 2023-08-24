Вітаємо з Днем Незалежності України!

Редакція сайту «Мінфін» вітає вас зі святом Незалежності!

Шановні читачі!

Бажаємо кожній українській родині мирного неба, непохитної віри, сімейного затишку та щасливого майбутнього у вільній процвітаючій Україні!

Хай кожен герой повернеться додому, наповнений силою духу, невичерпною енергією та незламним переконанням, що Україна понад усе!

Слава Україні!