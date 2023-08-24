Редакція сайту «Мінфін» вітає вас зі святом Незалежності!
Вітаємо з Днем Незалежності України!
Шановні читачі!
Бажаємо кожній українській родині мирного неба, непохитної віри, сімейного затишку та щасливого майбутнього у вільній процвітаючій Україні!
Хай кожен герой повернеться додому, наповнений силою духу, невичерпною енергією та незламним переконанням, що Україна понад усе!
Слава Україні!
Джерело: Мінфін
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