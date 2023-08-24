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24 серпня 2023, 11:15 Читать на русском

Укргазбанк здійснив 400-ту угоду з торговельного фінансування з початку року

Кількість угод з торговельного фінансування Укргазбанку досягла 400 з початку 2023 року. Їх загальна сума становить 8,96 млрд грн.

400-ту угоду будо реалізовано для одеського підприємства сегмента МСБ, яке отримало тендерну гарантію на суму 300 тисяч грн.

Загальний портфель активних угод торговельного фінансування Укргазбанку станом на кінець першого півріччя 2023 року перевищив 14,5 млрд грн.

Державний Укргазбанк залишається лідером з торговельного фінансування на українському банківському ринку. Його лідерство підтверджено міжнародними партнерами. Навесні банк отримав 2 нагороди від ЄБРР у номінаціях «Most Active Issuing Bank Award» («Найактивніший банк-емітент в Україні») за програмою підтримки торгівлі ЄБРР (TFP) та Deal of the year — Green trade (Угода року.) Також Укргазбанк отримав 2 нагороди від найавторитетнішого у торговельному фінансуванні видання Global Trade Review: «Найкращий банк з торговельного фінансування Східної Європи» за результатами 2022 року та «Найкраща імпортна угода у 2022 році».

З початку повномасштабного вторгнення рф, банк спрямував торговельне фінансування на угоди з критичного імпорту та експорту, які вкрай важливі для підтримки економіки країни.

АБ «УКРГАЗБАНК». Реєстраційний номер № 183 у Державному реєстрі банків. Банківська ліцензія НБУ № 123 від 21.07.1993

Джерело: Мінфін
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