Курс валют НБУ: Гривня зміцнилася до євро на 31 копійку

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23 серпня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,84 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.

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