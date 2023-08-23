Курс валют на вечір 23 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 23 серпня Закриття 23 серпня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,71/40,11 39,64/40,03 7/8

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,90−38,60 грн. Євро купують за 41,31 грн, а продають за 42,15 грн.

За словами фінансового аналітика Олексія Козирева, на готівковому ринку поки що зберігається тенденція зростання котирувань по долару.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,55−38,60, євро — 41,80−42,16 грн.

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