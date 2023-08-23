США продовжили дію тимчасового захисту для українських біженців

Українським шукачам прихистку у США продовжено дію тимчасового захисту. Цей статус продовжили на 18 місяців — до весни 2025 року. Про це повідомило Міністерство внутрішньої безпеки країни.

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Що це значить

Відтепер строк його дії, який мав завершитися 20 жовтня цього року, продовжено до 19 квітня 2025 року.

У Міністерстві внутрішньої безпеки також наголосили, що рішення розповсюджується і на тих українців, які перебували у США до 16 серпня й отримали дозвіл на працевлаштування.

Ухвалене рішення дасть додатковий час українцям, дворічний термін офіційного дозволу на в'їзд і тимчасове перебування яких мав закінчитися на початку наступного року