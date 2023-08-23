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23 серпня 2023, 16:06 Читать на русском

Ціна токена криптобіржі Binance BNB впала до річного мінімуму

Курс токена криптобіржі Binance — BNB — впав до річного мінімуму на тлі судових розглядів та тиску з боку регулятора, свідчать дані торгів.

Курс токена криптобіржі Binance — BNB — впав до річного мінімуму на тлі судових розглядів та тиску з боку регулятора, свідчать дані торгів.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини22 серпня 2023 року токен подешевшав на 3,6%, до $203,6, внаслідок чого зниження ціни за рік становило близько 15%. 23 серпня BNB торгувався на рівні $215, за даними Сoingecko.

Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

22 серпня 2023 року токен подешевшав на 3,6%, до $203,6, внаслідок чого зниження ціни за рік становило близько 15%. 23 серпня BNB торгувався на рівні $215, за даними Сoingecko.

Ринкова капіталізація BNB становить близько $33,1 млрд, що робить його четвертим за величиною криптоактивом.

Нагадаємо

У червні SEC подала позов до Binance та її голови Чанпен Чжао за порушення правил торгівлі цінними паперами. Із судового документу випливало, що комісія визнала токен BNB, як і стейблкоїн BUSD, цінними паперами.

SEC також вимагає блокування активів американського підрозділу Binance. Біржа заявила, що вимога регулятора є необґрунтованою і не має нічого спільного із турботою про засоби користувачів, яку SEC назвала причиною клопотання.

У серпні ЗМІ повідомляли, що Чанпен Чжао хотів повністю закрити американський підрозділ біржі (Binance.US). Голова майданчика нібито побоювався можливої шкоди для компанії та її клієнтів через тиск регулюючих органів.

Джерело: Мінфін
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