Деякі мережі АЗС знову підняли ціни на бензин та дизпальне

З 22 по 23 серпня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 14 копійок і склала 52,68 грн/л, бензин А-95+ подорожчав на 13 копійок — до 54,84 грн/л, а дизельне пальне — на 14 копійок, до 52,2 грн/л. Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».

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Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 53 грн/л, А-95+ — до 32,50 грн/л, дизельне пальне — до 53 грн/л.

На станціях VostokGaz на 2,5 грн/л здорожчала стандартна «п'ятірка» і дизпальне — до 50,89 грн/л.

Мережі «БРСМ-Нафта», U.GO і «Маркет» підвищили ціни на пальне в межах 11−50 коп./л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 22 по 23 серпня 2023 року, грн/л: