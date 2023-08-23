Російський центробанк розкрив деталі про механізм обміну із Заходом заблокованими активами

Напередодні стало відомо, що Мінфін і ЦБ рф розробили схему, яка повинна допомогти розморозити активи російських інвесторів, заблоковані на Заході після початку війни, обмінявши їх на активи іноземних інвесторів, заблоковані в Росії. Російський регулятор відкрив деякі деталі цієї схеми, повідомляє The Bell.

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За заявою ЦБ рф, зацікавленим іноземним інвесторам запропонують придбати у російських інвесторів відповідні заблоковані іноземні цінні папери за рахунок грошей, що знаходяться на рахунках типу С.

Насамперед будуть створені умови для розблокування активів роздрібним інвесторам, а участь інвесторів (як російських, так і іноземних) у цьому процесі буде добровільною.

Інших деталей Центробанк рф не навів. При цьому напередодні міністр фінансів Антон Силуанов повідомив, що Мінфін і ЦБ рф підготували проект указу, який дозволить розпочати розблокування активів.

Нагадаємо

Після початку великої війни європейські депозитарії Euroclear та Clearstream перестали проводити операції за рахунками російського Національного розрахункового депозитарію, а сам він минулого літа потрапив під санкції ЄС.

У результаті частина паперів російських інвесторів виявилася замороженою, а дивіденди і купони за ними перестали надходити.

Паралельно з цим іноземні інвестори на Мосбіржі також були заблоковані. Вони не можуть проводити операції, а купони та дивіденди за тими активами, що належали їм до блокування, надходять на рахунки типу С, з яких не можна вільно вивести кошти за кордон.

За даними ЦБ рф, на кінець листопада в Euroclear і Clearstream були заблоковані активи російських інвесторів на суму близько 5,7 трлн рублів, з яких близько 20% припадали на фізосіб.

На рахунках типу С станом початку листопада було понад 280 млрд рублів. З того часу ЦБ рф не розкривав цей показник. За даними «Інтерфаксу», наприкінці минулого року він наближався до 600 млрд рублів.