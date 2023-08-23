Складність майнінгу біткоїна знову оновила історичний максимум

Внаслідок чергового перерахунку складність майнінгу першої криптовалюти зросла на 6,17%, оновивши історичний максимум на позначці 55,6 T. Про це пише forklog.

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Дані: BTC.com

Середній хешрейт за період із попередньої зміни значення — 399,36 EH/s. Діапазон між блоками становив 9,5 хвилин.

Згідно з Glassnode, 17 серпня згладжений 7-денний ковзний середній показник досягав максимуму на позначці 414 EH/s.

За даними Hashrate Index, за останні 24 години хешпрайс знизився на 5% — з $63 за PH на добу до $60.