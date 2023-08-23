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23 серпня 2023, 13:14 Читать на русском

Rolex залишається фаворитом у грабіжників. Крадіжки розкішних годинників перевищують $1,3 мільярда

Швейцарські годинники Rolex залишаються фаворитом у грабіжників. Крадіжки годинників класу-люкс перевищують $1,3 млрд, незважаючи на падіння цін на вторинному ринку. Про це повідомляє Business Insider.

Швейцарські годинники Rolex залишаються фаворитом у грабіжників.
Фото: pixabay.com

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The Watch Register Index, який відстежує крадіжки вживаних розкішних годинників, зареєстрував понад 80 000 крадіжок з моменту свого створення.

Загальна вартість наручних годинників, які були вкрадені або зникли безвісти, перевищила $1,3 млрд у всьому світі. Причому кількість крадіжок різко зросла після того, як ринок предметів розкоші вживаних товарів процвітав під час пандемії.

У 2022 році крадіжки люксових годинників зросли на 60% порівняно з 2021 роком. За минулий рік у базі даних індексу з’явились додаткові 6815 годинників.

Rolexs були, безумовно, найбільш цільовою маркою, склавши 44% усіх крадіжок, тоді як Omega та Breitling склали 7% та 6% відповідно.

Зазначається, що кількість крадіжок зросла, попри різкий спад на легальному вторинному ринку розкішних годинників за останні два роки.

Загальний ринковий індекс WatchCharts, який відстежує ціни на 60 годинників від провідних брендів, зокрема Rolex, Patek Philippe і Audemars Piguet, впав на 33% порівняно з піком у березні 2022 року. Окремий індекс тільки для моделей Rolex впав на 28% за аналогічний період.

«Значна вартість і престиж цих високоякісних годинників продовжує привертати увагу досвідчених і міжнародних злочинних мереж, роблячи їх основною мішенню для крадіжок», — заявила керуючий директор The Watch Register Катя Гіллз.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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