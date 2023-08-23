Улюблена криптовалюта Ілона Маска обвалилась на 25% за 3 дні

Минулого тижня ціна токена DOGE значно знизилася, анулювавши попередній бичачий прорив довгострокової низхідної лінії опору — за 3 дні мемкриптовалюта обвалилась на 25%. Аналітики наголосили: для збереження можливості відскоку необхідно, щоб вартість Dogecoin утрималась вище за рівень $ 0.060, пише noworries.

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Як і тижневий таймфрейм, денний графік токена описує ведмежі перспективи ціни. За словами експертів, падіння минулого тижня дає підстави припустити, що попереднє зростання було корекційним, і тепер почався спадний рух.

На момент написання новини DOGE торгується вище за горизонтальну область підтримки — $ 0.062. Цілком можливо, що вона сформувала патерн «подвійне дно» щодо ціни у червні. Хоча ця модель вважається бичачою, інших ознак бичачого розвороту не спостерігається.

Індекс RSI зростає, проте він все ще знаходиться нижче за рівень 50, що вказує на невизначеність тренду.

Як пояснили аналітики, майбутній прогноз вартості DOGE буде визначатися тим, чи прорветься цифровий актив нижче $ 0.060 або вирветься за межі лінії опору. У разі бичачого прориву очікується зростання на 140% до наступного опору на рівні $ 0.15. Ведмежий пробій може призвести до зниження ціни на 42% до $ 0.036.

Як показують результати технічного аналізу тижневого графіка, у травні 2021 року токен досяг історичного максимуму на позначці $ 0.739 і з того часу рухається під низхідною лінією опору. У процесі цього зниження DOGE просів у червні 2022 року до мінімуму на $ 0.049.

Аналітики переконані: якщо команда розробників Dogecoin зробить значні технологічні вдосконалення своєї екосистеми — підвищить її безпеку або масштабованість, — актив може стати більш привабливим для інвесторів і криптоентузіастів.