Складність майнінгу BTC оновила максимум, клієнтів південнокорейських криптобірж перевірять податківці: що нового на ринку

Binance Futures почала поступово запускати функцію копітрейдингу

Криптовалютна біржа Binance додасть функцію копітрейдингу для ф'ючерсної платформи до середини вересня.

Користувачі зможуть автоматично копіювати угоди досвідченіших інвесторів. Останні отримуватимуть за цю винагороду у вигляді комісійних та додаткових бонусів.

Будь-який клієнт біржі зможе відкрити свої операції для дублювання.

Клієнтів південнокорейських криптобірж перевірять щодо ухилення від податків

Влада південнокорейського міста Чхонджу запросила у семи криптовалютних бірж, включаючи Upbit і Bithumb, інформацію про 8520 клієнтів, які підозрюються в ухиленні від сплати податків. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Знайдені на їхньому балансі криптоактиви будуть конфісковані на користь держави.

Варто зазначити, що в липні уряд Південної Кореї запустив підрозділ для боротьби з криптовалютними злочинами, включаючи ухилення від сплати податків, несанкціоновані перекази та відмивання грошей.

Складність майнінгу біткоїна оновила історичний максимум

Внаслідок чергового перерахунку складність майнінгу першої криптовалюти зросла на 6,17%, оновивши історичний максимум на позначці 55,62 T.

Середній хешрейт за період із попередньої зміни значення — 399,36 EH/s. Діапазон між блоками становив 9,5 хвилин.

За даними Glassnode, 17 серпня згладжений 7-денний ковзний середній показник досягав максимуму на позначці 414 EH/s.

За даними Hashrate Index, за останні 24 години хешпрайс знизився на 5% — з $63 за PH на добу до $60.

У BIS попередили про ризики криптовалют для економік, що розвиваються.

Фактори вразливості ринку цифрових активів можуть становити ризики для фінансової стабільності в країнах з ринковою економікою, що формується. Про це йдеться у звіті Банку міжнародних розрахунків (BIS).

«Існують побоювання щодо здатності країн, що розвиваються, відстежувати ринки криптоактивів і оцінювати пов'язані з ними ризики для фінансової стабільності», — йдеться в документі.

У звіті розглянуто ризики ліквідності, кредитні, операційні та пов'язані з відсутністю втручання банків та рухом капіталу.

«Одним зі способів, за допомогою якого волатильність цін перетворюється на ринковий ризик, є пряме володіння криптоактивами установами чи домогосподарствами», — йдеться у звіті.

Вектори ризику можуть виникати через особливі умови регулювання в країнах з ринковою економікою, що формується.

BIS закликав місцеві наглядові органи розглянути можливість вибіркових заборон, стримування та регулювання конкретних криптоактивів. У ньому рекомендувалося встановити чіткі норми, які б проводили різницю між «регулюванням, заснованим на діяльності, і регулюванням, заснованим на організаціях».

У звіті йдеться, що багато учасників ринків, що розвиваються, розглядають цифрові активи як «безпечний притулок від волатильності національних валют».