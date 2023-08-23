Інвестори розпродують китайські акції, а Microsoft домовляється з британським регулятором про угоду: що потрібно знати вранці

Американські індекси США завершили вівторок різноспрямовано

S&P 500 знизився на 0,3%, високотехнологічний Nasdaq виріс на 0,1%, а індекс Dow Jones упав на 0,5%.

Все через падіння акцій представників фінансового сектора США після того, як S&P Global за Moody's знизило кредитні рейтинги для низки американських банків.

Крім цього, Уолл-Стріт зберігає занепокоєння щодо того, що Федеральна резервна система США утримуватиме відсоткові ставки на високому рівні довше, ніж раніше передбачалося.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,4%, японський Nikkei додав 0,2%, сінгапурський STI та гонконгський Hang Seng збільшилися на 0,3%, а південнокорейський Kospi та китайський Shanghai Composite знизилися 0,5% та 0,7% відповідно.

Інвестори в регіоні зберігають стриманий настрій після виходу змішаних результатів ділової активності в Австралії та Японії та даних щодо інфляції в Сінгапурі.

Індекс ділової активності (PMI) в Австралії скорочується найшвидшими темпами за останні 19 місяців, а в Японії, навпаки, спостерігається швидке зростання активності у приватному секторі.

Тим часом інфляція в Сінгапурі склала 3,8% у липні, що відповідає очікуванням опитаних Reuters аналітиків, але нижче за червневий показник у 4,2%.

Інвестори продовжують розпродувати акції китайських компаній

За даними Bloomberg, глобальні інвестиційні фонди продовжують втечу з фондового ринку материкового Китаю: чистий продаж китайських акцій у період з 7 по 18 серпня становив $9,3 млрд.

Внаслідок того, що іноземні інвестори скорочують свої частки в акціях китайських компаній, фондовий індекс CSI 300 (враховує капіталізацію найбільших компаній на Шанхайській та Шеньчженьській біржах) демонструє одну з найгірших динамік серед світових аналогів цього місяця, падаючи приблизно на 7% з початку серпня .

При цьому розпродаж китайських акцій не демонструє жодних ознак охолодження, оскільки оптимізм щодо швидкого відновлення другої за величиною економіки світу продовжує слабшати, зауважує Bloomberg.

Microsoft намагається домовитися з британським регулятором щодо завершення придбання Activision Blizzard

За даними Fox News, Microsoft проводить реструктуризацію угоди щодо придбання американського виробника відеоігор, щоб задовольнити вимоги регулюючих органів Великобританії.

Зокрема, в рамках переглянутої угоди Microsoft не зможе випускати ігри Activision Blizzard виключно на власному потоковому хмарному сервісі Xbox Cloud Gaming, а також ексклюзивно контролювати умови ліцензування ігор Activision Blizzard для конкуруючих сервісів.

У Microsoft заявили, що новий план із поглинання Activision Blizzard істотно відрізняється від початкового і буде розглянутий британськими органами, що регулюють, до 18 жовтня 2023 року.