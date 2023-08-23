Минулої доби українські захисники ліквідували ще 480 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 258 820 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 22 серпня: 480 російських окупантів, 11 танків та 12 БПЛА
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Втрати ворога
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особового складу — близько 258 820 (+480) осіб ліквідовано,
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танків — 4373 (+11) од,
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бойових броньованих машин — 8488 (+12) од,
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артилерійських систем — 5318 (+23) од,
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РСЗВ — 722 (+1) од,
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засоби ППО — 491 (+0) од,
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літаків — 315 (+0) од,
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гелікоптерів — 316 (+0) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4324 (+12),
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крилаті ракети — 1406 (+0),
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кораблі /катери — 18 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн — 7745 (+23) од,
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спеціальна техніка — 800 (+3).
Джерело: Мінфін
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