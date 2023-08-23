Нацбанк застосував заходи впливу до 23 небанківських фінустанов

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До кого застосовані заходи

Повного товариства «Ломбард «Реверс» ТОВ «Тамплієрія і Компанія» (ЄДРПОУ 40149200);

ПТ «Ломбард «Галицький «Даниляк і Компанія» (ЄДРПОУ 39460624);

Товариства з обмеженою відповідальністю «Біг Фінанс Компані» (ЄДРПОУ 43415500);

ТОВ «Інформ-Актив» (ЄДРПОУ 38895266);

ПТ «Ломбард «Добрі традиції» ТОВ «Мій капітал» ТА ТОВ «Гарантія успіху» (ЄДРПОУ 40096133);

ПТ «Ломбард Кредитфінанс» ТОВ «Фінансове сприяння» і Компанія» (ЄДРПОУ 37467288);

ПТ «Ломбард Оскар» (Приватне підприємство «Хімчистка «Оскар», ПП «Швидке харчування «Обжора») (ЄДРПОУ 24413095);

ТОВ «Алекс Інвестмент Енд Менеджмент Груп» (ЄДРПОУ 40935281);

ТОВ «Регіональний Кредит» (ЄДРПОУ 38157558);

ТОВ «Служба термінового кредитування» (ЄДРПОУ 38415356);

ТОВ «Ультра Фінанс» (ЄДРПОУ 39977606);

ТОВ «Фінансова компанія «Аріан Плюс» (ЄДРПОУ 43637726);

ТОВ «ФК «Новий Світ» (ЄДРПОУ 43529818);

ТОВ «ФК «Фастлейн» (ЄДРПОУ 40920448);

ПТ «Ломбард «Регіональний» ПП «Затодар 585» і Компанія» (ЄДРПОУ 36929764);

ПТ «Ломбард «Діамант» Опацька Я. В. і Компанія» (ЄДРПОУ 37065278);

і Компанія» (ЄДРПОУ 37065278); ПТ «Ломбард «Капітал Плюс» Кульпієв і Компанія» (ЄДРПОУ 36579928);

ТОВ «Гармонія Фінанс» (ЄДРПОУ 43520773);

ТОВ «Діамант+» (ЄДРПОУ 43909406);

ТОВ «Доступні фінанси» (ЄДРПОУ 43520794);

ТОВ «Файненс Компані» (ЄДРПОУ 41090620);

ТОВ «ФК «Кредіком Груп» (ЄДРПОУ 41082100);

ТОВ «ФК «Сіфанта» (ЄДРПОУ 42787647).

Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані усунути порушення до 11 вересня 2023 року.

Що порушили установи

Заходи впливу застосовані у зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог пункту 1 постанови правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177 «Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови правління Національного банку України від 6 березня 2022 року № 39».

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 21 серпня 2023 року.​