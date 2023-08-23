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23 серпня 2023, 8:36 Читать на русском

Нацбанк застосував заходи впливу до 23 небанківських фінустанов

Національний банк зобов’язав 23 фінансові установи вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли їх вчиненню. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Національний банк зобов’язав 23 фінансові установи вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли їх вчиненню.
Фото:: depositphotos

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До кого застосовані заходи

  • Повного товариства «Ломбард «Реверс» ТОВ «Тамплієрія і Компанія» (ЄДРПОУ 40149200);
  • ПТ «Ломбард «Галицький «Даниляк і Компанія» (ЄДРПОУ 39460624);
  • Товариства з обмеженою відповідальністю «Біг Фінанс Компані» (ЄДРПОУ 43415500);
  • ТОВ «Інформ-Актив» (ЄДРПОУ 38895266);
  • ПТ «Ломбард «Добрі традиції» ТОВ «Мій капітал» ТА ТОВ «Гарантія успіху» (ЄДРПОУ 40096133);
  • ПТ «Ломбард Кредитфінанс» ТОВ «Фінансове сприяння» і Компанія» (ЄДРПОУ 37467288);
  • ПТ «Ломбард Оскар» (Приватне підприємство «Хімчистка «Оскар», ПП «Швидке харчування «Обжора») (ЄДРПОУ 24413095);
  • ТОВ «Алекс Інвестмент Енд Менеджмент Груп» (ЄДРПОУ 40935281);
  • ТОВ «Регіональний Кредит» (ЄДРПОУ 38157558);
  • ТОВ «Служба термінового кредитування» (ЄДРПОУ 38415356);
  • ТОВ «Ультра Фінанс» (ЄДРПОУ 39977606);
  • ТОВ «Фінансова компанія «Аріан Плюс» (ЄДРПОУ 43637726);
  • ТОВ «ФК «Новий Світ» (ЄДРПОУ 43529818);
  • ТОВ «ФК «Фастлейн» (ЄДРПОУ 40920448);
  • ПТ «Ломбард «Регіональний» ПП «Затодар 585» і Компанія» (ЄДРПОУ 36929764);
  • ПТ «Ломбард «Діамант» Опацька Я. В. і Компанія» (ЄДРПОУ 37065278);
  • ПТ «Ломбард «Капітал Плюс» Кульпієв і Компанія» (ЄДРПОУ 36579928);
  • ТОВ «Гармонія Фінанс» (ЄДРПОУ 43520773);
  • ТОВ «Діамант+» (ЄДРПОУ 43909406);
  • ТОВ «Доступні фінанси» (ЄДРПОУ 43520794);
  • ТОВ «Файненс Компані» (ЄДРПОУ 41090620);
  • ТОВ «ФК «Кредіком Груп» (ЄДРПОУ 41082100);
  • ТОВ «ФК «Сіфанта» (ЄДРПОУ 42787647).

Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані усунути порушення до 11 вересня 2023 року.

Що порушили установи

Заходи впливу застосовані у зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог пункту 1 постанови правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177 «Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови правління Національного банку України від 6 березня 2022 року № 39».

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 21 серпня 2023 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
23 серпня 2023, 11:07
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