Курс валют НБУ: Гривня зміцнилася до євро на 4 копійки

23 серпня європейська валюта подешевшала на 4 копійки. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,84 гривні за євро . Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

22 серпня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,88 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро в купівлі та продажу подешевшало на 27 копійок.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.