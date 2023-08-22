Курс валют на вечір 22 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро в купівлі та продажу подешевшало на 27 копійок.

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Валюта Відкриття 22 серпня Закриття 22 серпня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,92/40,32 39,65/40,05 27/27

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,65−38,35 грн. Євро купують за 41,20 грн, а продають за 41,95 грн.

За словами фінансового аналітика Олексія Козирева, загальна тенденція — поки до подальшого зростання котирувань готівкового ринку.

«Але вона стикається зі зниженням платоспроможного попиту на валюту з боку клієнтів. Простіше кажучи — поки що їх намагаються максимально задерти вгору, але попит уже знизився — той, хто хотів уже поступово затарюється доларом навіть з урахуванням поки що закритих обмінок „Фінода“ та частини інших фінкомпаній», — зазначив експерт.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,40−38,60, євро — 41,80−42,15 грн.

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