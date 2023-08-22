Рейтинг найпопулярніших криптовалют у TikTok

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

22 серпня 2023, 17:05 Читать на русском

Рейтинг найпопулярніших криптовалют у TikTok

Біткоїн став найпопулярнішою криптовалютою за кількістю згадувань користувачами соцмережі TikTok — 5 млн постів із хештегом #bitcoin і #btc з переглядами понад 28 млрд разів. Про це йдеться в дослідженні CoinGecko.

Біткоїн став найпопулярнішою криптовалютою за кількістю згадувань користувачами соцмережі TikTok — 5 млн постів із хештегом #bitcoin і #btc з переглядами понад 28 млрд разів.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Аналітики навели 15 пов’язаних із криптовалютами хештегів, які в сукупності набрали 115 млрд переглядів.

Найпопулярніші криптовалюти у TikTok

  • Найактивніше у TikTok використовували тег #crypto — він був присутній у понад 4 млн постів з охопленням 30 млрд.
  • Друге і п’яте місце посіли #bitcoin і #btc.
  • На третьому місці #nft — його вказали автори 2 млн роликів із 14 млрд переглядів.
  • Четверта позиція у хештега #cryptocurrency — 2 млн постів, показані 10 млрд разів.

Серед інших криптовалют, що увійшли до рейтингу:

  • Ethereum із сукупними 8 млрд переглядів у 1,81 млн публікацій із хештегом #eth і #ethereum;
  • Dogecoin — 3 млрд переглядів у 0,46 млн відео;
  • XRP — 2 млрд глядачів у 0,32 млн постів.

Також TikTok-спільнота цікавиться темами метавсесвітів, DeFi, криптобіржею Binance і блокчейном.

Які країни найбільше зацікавлені в криптовалюті у TikTok

Звіт CoinGecko показав, що криптовалюти насамперед популярні серед жителів країн європейського регіону.

У топ-3 увійшли Естонія, Латвія і Норвегія. Білорусь — на четвертому місці, а Україна замикає п’ятірку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
22 серпня 2023, 17:27
#
Было бы зимой за что эту крипту покупать! Он сети торговли техникой закрываются в убытке покупателя 0, население только едой интересуется. Население нищее…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами