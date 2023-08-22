Біткоїн став найпопулярнішою криптовалютою за кількістю згадувань користувачами соцмережі TikTok — 5 млн постів із хештегом #bitcoin і #btc з переглядами понад 28 млрд разів. Про це йдеться в дослідженні CoinGecko.
Рейтинг найпопулярніших криптовалют у TikTok
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Аналітики навели 15 пов’язаних із криптовалютами хештегів, які в сукупності набрали 115 млрд переглядів.
Найпопулярніші криптовалюти у TikTok
- Найактивніше у TikTok використовували тег #crypto — він був присутній у понад 4 млн постів з охопленням 30 млрд.
- Друге і п’яте місце посіли #bitcoin і #btc.
- На третьому місці #nft — його вказали автори 2 млн роликів із 14 млрд переглядів.
- Четверта позиція у хештега #cryptocurrency — 2 млн постів, показані 10 млрд разів.
Серед інших криптовалют, що увійшли до рейтингу:
- Ethereum із сукупними 8 млрд переглядів у 1,81 млн публікацій із хештегом #eth і #ethereum;
- Dogecoin — 3 млрд переглядів у 0,46 млн відео;
- XRP — 2 млрд глядачів у 0,32 млн постів.
Також TikTok-спільнота цікавиться темами метавсесвітів, DeFi, криптобіржею Binance і блокчейном.
Які країни найбільше зацікавлені в криптовалюті у TikTok
Звіт CoinGecko показав, що криптовалюти насамперед популярні серед жителів країн європейського регіону.
У топ-3 увійшли Естонія, Латвія і Норвегія. Білорусь — на четвертому місці, а Україна замикає п’ятірку.
Джерело: Мінфін
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