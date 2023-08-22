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22 серпня 2023, 15:06 Читать на русском

У низці російських регіонів виник дефіцит бензину та дизпального

У російських регіонах на АЗС почав зникати бензин та дизельне пальне. Про це пишуть «Известия» з посиланням на представників паливного бізнесу.

У російських регіонах на АЗС почав зникати бензин та дизельне пальне.
Фото: pixabay.com

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Відсутність палива вже відчувають у Краснодарському краї, Астраханській і Волгоградській областях. Учасники паливного ринку також розповіли про зникнення бензину на заправках у Новосибірській, Рязанській і Самарській областях, а також у Калмикії.

«Зараз працюємо на низьких залишках, практично з коліс за всіма видами палива. На окремих АЗС регіону немає АІ-92, АІ-95 і дизеля», — зазначила керуюча партнерка мережі АЗС у Самарській області GP Vympel Катерина Савкіна.

Також бензин зникає в окупованому росією Криму.

«Минулого місяця не вистачало АІ-95, тепер на деяких заправках немає АІ-92 і дизеля», — заявив гендиректор ТОВ «Мосрегіонгаз» Герман Колотов, що працює в тимчасово окупованій А Р Крим.

Згідно з його версією, проблема виникла через порушення терміну доставки вантажів залізницями. Нібито поїзди з Центральної Росії з нафтопродуктами йдуть на кілька тижнів довше звичайних термінів, через що утворюється дефіцит.

Про дефіцит заявляють також аграрії, які скаржаться на відсутність дизельного пального.

Відсутність у продажу дизеля на заправках у південних регіонах підтвердив президент асоціації вантажоперевізників «Грузавтотранс» Володимир Матягін. На окремих АЗС клієнтам спеціально кажуть, що колонка з паливом зламана, зазначив він.

Причини дефіциту

Крім затримок перевезень залізницями, якими заспокоюють населення, причинами дефіциту бензину називають також переорієнтацію експорту вугілля на схід і планові ремонти НПЗ.

Таку версію озвучив заступник голови наглядової ради асоціації «Надійний партнер» (об'єднує виробників і продавців енергоресурсів) Дмитро Гусєв.

Ще одна версія дефіциту — постачання бензину на експорт. Так вважає аналітик Freedom Finance Global Володимир Чернов.

«Падіння вартості російського рубля робить експорт нафтопродуктів ще вигіднішим, ніж їхні продажі на внутрішній ринок, тому нафтовики намагаються збільшити експортні поставки, що також формує дефіцит на внутрішньому ринку», — зазначив Чернов.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
22 серпня 2023, 15:28
#
Скоро і електрику ще почнуть вимикати.
+
0
Три літри
Три літри
22 серпня 2023, 15:58
#
Де цей лохсупер з флагом сіоністів на аватарці що розповідав мені як держава мусить забеспечувати всіх пальним?
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