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22 серпня 2023, 13:39 Читать на русском

Девальвація тенге Казахстану на тлі обвалу рубля стала однією з найбільших у світі

Короткочасний обвал рубля минулого тижня сколихнув валютний ринок Казахстану, підкресливши, що ризики можуть поширитися навіть на сусідню країну, яка вважається найменш вразливою до потоків російського капіталу. Про це пише Bloomberg.

Короткочасний обвал рубля минулого тижня сколихнув валютний ринок Казахстану, підкресливши, що ризики можуть поширитися навіть на сусідню країну, яка вважається найменш вразливою до потоків російського капіталу.
Фото: depositphotos

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Зазначається, що падіння казахстанського тенге тривало до п'ятниці минулого тижня. Коли центральний банк Казахстану спробував розібратися в причинах знецінення тенге, він виявив, що падіння було «реакцією на ослаблення рубля», сказала заступниця голови Алія Молдабекова.

У понеділок тенге мало змінився щодо долара після зміцнення майже на 2% в п'ятницю після п'яти днів втрат.

За словами Молдабекової, зв'язок між обмінними курсами рубля і тенге стосовно долара зберігається, проте зараз вже немає високої або лінійної кореляції, як це було раніше.

«Національний банк Казахстану не втручався у валютний ринок під час розпродажу. Однією з причин девальвації було небажання експортерів продавати валюту в очікуванні подальшого ослаблення тенге після початкового падіння рубля», — йдеться в повідомленні.

Додається, що широкі економічні та комерційні зв'язки протягом тривалого часу призводили до того, що національні валюти рф та Казахстану часто рухалися в ногу одна з одною. рф є найбільшим торговельним партнером Казахстану, а їхній кордон є другим за довжиною у світі після кордону між США та Канадою.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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sultepronit
sultepronit
22 серпня 2023, 15:56
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Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями…
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