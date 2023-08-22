Bitget запроваджує обов'язкову верифікацію, Coinbase придбала частку в Circle: що нового на ринку криптовалют

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

22 серпня 2023, 11:21 Читать на русском

Bitget запроваджує обов'язкову верифікацію, Coinbase придбала частку в Circle: що нового на ринку криптовалют

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Криптобіржа Bitget запровадить обов'язкову верифікацію клієнтів

З 1 вересня 2023 року нові користувачі криптобіржі Bitget мають пройти процедуру «Знай свого клієнта» (KYC) першого рівня. Це потрібно для доступу до послуг, які включають депозит та торгівлю цифровими активами, повідомляє пресслужба Bitget.

Користувачі, які зареєструвалися до 1 вересня 2023 року, повинні пройти перевірку KYC до 1 жовтня 2023 року. Якщо вони цього не зроблять, вони можуть лише виводити кошти та скасовувати торгові ордери — створення нових буде заборонено.

Bitmain виплатить компенсацію у разі значного падіння біткоїну

Виробник майнінгового обладнання Bitmain запустив захисний механізм від волатильності ринку для своїх клієнтів. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Протягом трьох місяців після купівлі установки S19j XP компанія зобов'язується виплачувати компенсацію у розмірі $1,89 за кожну Th потужності, якщо котирування біткоїну падають більш ніж на 20%.

Кошти надійдуть на баланс клієнта і можуть бути використані для покупки будь-яких продуктів Bitmain.

Програма діє і на раніше придбані установки цієї моделі.

Coinbase придбала частку у Circle

Криптовалютна біржа Coinbase купила міноритарний пакет акцій Circle Internet Financial у рамках «розширення підтримки стейблкоїнів».

Згідно з договором, консорціум Center, яким керували обидві компанії, буде скасовано. Він відповідав за випуск стабільної монети USDC, тепер її емісією займеться тільки Circle.

Крім того, у вересні-жовтні стейблкоїн запустять у шести нових блокчейнах. В результаті їх загальна кількість досягне 15. Конкретних протоколів фірма не називала, але раніше повідомлялося про плани експансії на Polkadot, Near, Optimism і Cosmos.

Обидві компанії отримуватимуть рівний відсотковий прибуток від резервів USDC.

NFT-маркетплейс Recur закривається через 2 роки після залучення $50 млн

NFT-маркетплейс Recur оголосив про закриття з 16 листопада 2023 року. У 2021 році проект отримав $50 млн. інвестицій.

Минулого тижня, 18 серпня, майданчик зупинив реєстрацію нових користувачів і закрив продаж токенів.

З 31 серпня клієнти платформи матимуть змогу вивести кошти зі своїх балансів. Для збереження NFT їм необхідно до припинення роботи перемістити токени у власні гаманці.

Команда Recur до 22 листопада має намір перенести метадані NFT та графічні активи до IPFS — протоколу децентралізованого зберігання. Передбачається, що це дозволить зберегти інформацію після закриття платформи. Активи будуть розміщені за допомогою мережі Filecoin.

«Через непередбачені проблеми та зміни в бізнес-ландшафті нам стало все важче забезпечувати той рівень обслуговування, до якого ми завжди прагнули», — заявили розробники.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами