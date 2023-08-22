Bitget запроваджує обов'язкову верифікацію, Coinbase придбала частку в Circle: що нового на ринку криптовалют

Криптобіржа Bitget запровадить обов'язкову верифікацію клієнтів

З 1 вересня 2023 року нові користувачі криптобіржі Bitget мають пройти процедуру «Знай свого клієнта» (KYC) першого рівня. Це потрібно для доступу до послуг, які включають депозит та торгівлю цифровими активами, повідомляє пресслужба Bitget.

Користувачі, які зареєструвалися до 1 вересня 2023 року, повинні пройти перевірку KYC до 1 жовтня 2023 року. Якщо вони цього не зроблять, вони можуть лише виводити кошти та скасовувати торгові ордери — створення нових буде заборонено.

Bitmain виплатить компенсацію у разі значного падіння біткоїну

Виробник майнінгового обладнання Bitmain запустив захисний механізм від волатильності ринку для своїх клієнтів. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Протягом трьох місяців після купівлі установки S19j XP компанія зобов'язується виплачувати компенсацію у розмірі $1,89 за кожну Th потужності, якщо котирування біткоїну падають більш ніж на 20%.

Кошти надійдуть на баланс клієнта і можуть бути використані для покупки будь-яких продуктів Bitmain.

Програма діє і на раніше придбані установки цієї моделі.

Coinbase придбала частку у Circle

Криптовалютна біржа Coinbase купила міноритарний пакет акцій Circle Internet Financial у рамках «розширення підтримки стейблкоїнів».

Згідно з договором, консорціум Center, яким керували обидві компанії, буде скасовано. Він відповідав за випуск стабільної монети USDC, тепер її емісією займеться тільки Circle.

Крім того, у вересні-жовтні стейблкоїн запустять у шести нових блокчейнах. В результаті їх загальна кількість досягне 15. Конкретних протоколів фірма не називала, але раніше повідомлялося про плани експансії на Polkadot, Near, Optimism і Cosmos.

Обидві компанії отримуватимуть рівний відсотковий прибуток від резервів USDC.

NFT-маркетплейс Recur закривається через 2 роки після залучення $50 млн

NFT-маркетплейс Recur оголосив про закриття з 16 листопада 2023 року. У 2021 році проект отримав $50 млн. інвестицій.

Минулого тижня, 18 серпня, майданчик зупинив реєстрацію нових користувачів і закрив продаж токенів.

З 31 серпня клієнти платформи матимуть змогу вивести кошти зі своїх балансів. Для збереження NFT їм необхідно до припинення роботи перемістити токени у власні гаманці.

Команда Recur до 22 листопада має намір перенести метадані NFT та графічні активи до IPFS — протоколу децентралізованого зберігання. Передбачається, що це дозволить зберегти інформацію після закриття платформи. Активи будуть розміщені за допомогою мережі Filecoin.

«Через непередбачені проблеми та зміни в бізнес-ландшафті нам стало все важче забезпечувати той рівень обслуговування, до якого ми завжди прагнули», — заявили розробники.