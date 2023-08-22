Минулої доби українські захисники ліквідували ще 410 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 258 340 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 21 серпня: 410 російських окупантів, 4 танки та 3 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 258340 (+410) осіб ліквідовано,
- танків — 4362 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 8476 (+27) од,
- артилерійських систем — 5295 (+31) од,
- РСЗВ — 721 (+2) од,
- засоби ППО — 491 (+2) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4312 (+3),
- крилаті ракети — 1406 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7722 (+30) од,
- спеціальна техніка — 797 (+3).
Джерело: Мінфін
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