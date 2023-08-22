Finance.ua Страхування зібрало цілу програму лояльності з крутими бонусами, доступами та знижками.
Finance.ua Страхування запустило програму лояльності
Що потрібно зробити
Якщо ви вже є клієнтом Finance.ua Страхування — нічого не робіть, ви отримаєте лист з бонусами на свій e-mail.
Якщо ви ще не є клієнтом Finance.ua Страхування — отримати подарунки дуже просто:
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Перейдіть на Finance.ua
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Оформіть будь-який потрібний вам продукт
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Отримайте бонуси на email.
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Джерело: Мінфін
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