«Кернел» інвестував $44,15 мільйона у логістику двох українських портів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

22 серпня 2023, 9:16 Читать на русском

«Кернел» інвестував $44,15 мільйона у логістику двох українських портів

Kernel Holding («Кернел») вирішив вкласти $44,15 млн в посилення логістики для перевалки рослинних олій у портах «Чорноморськ» та «Рені». Про це агрохолдинг повідомив на Варшавській фондовій біржі, передає «Інтерфакс-Україна».

Kernel Holding («Кернел») вирішив вкласти $44,15 млн в посилення логістики для перевалки рослинних олій у портах «Чорноморськ» та «Рені».
Фото: forbes.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Інвестиції «Кернела»

Компанія придбала за $19,4 млн складські потужності для перевалки рослинних олій у порту «Чорноморськ», а також за $24,75 млн — термінал з перевалки соняшникової олії в порту «Рені».

Придбання активів, що використовуються для перевалки рослинних олій у порту «Чорноморськ», компанія пояснила планом «підвищити стійкість бізнесу з переробки олійних культур». Річ у тому, що одночасне зберігання соняшникової олії в обсязі 105 тис. тонн дозволить групі не зупиняти роботу переробних заводів при перебоях у транспортуванні, як це було у 2022−2023 фінансових роках, та згладжувати логістику.

На випадок повного блокування всіх українських чорноморських портів, «Кернел» планує, що соняшникова олія накопичуватиметься у сховищах, а потім перенаправлятиметься автотранспортом у порт на р. Дунай. У такий спосіб агрохолдинг має намір «зменшити логістичні витрати альтернативного експортного маршруту».

Читайте: Kernel йде з Варшавської біржі: чому Веревський хоче зробити компанію приватною

А коли їх розблокують, активи використають як основну глибоководну перевалочну базу в Чорному морі соняшникової олії, яка відправляється на експорт.

Крім того, «Кернел» уклав договір про придбання за $24,75 млн 100% корпоративних прав у ТОВ «Рені-Ойл» — терміналу з перевалки соняшникової олії з одноразовим зберіганням 15 тис. тонн у порту «Рені»

«Це єдиний серед річкових портів України на Дунаї термінал з належними приймальними, складськими та розвантажувальними потужностями, що дозволяє експортувати олію навіть у разі блокади чорноморських портів», — додали в агрохолдингу.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами