«Кернел» інвестував $44,15 мільйона у логістику двох українських портів

Kernel Holding («Кернел») вирішив вкласти $44,15 млн в посилення логістики для перевалки рослинних олій у портах «Чорноморськ» та «Рені». Про це агрохолдинг повідомив на Варшавській фондовій біржі, передає «Інтерфакс-Україна».

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Інвестиції «Кернела»

Компанія придбала за $19,4 млн складські потужності для перевалки рослинних олій у порту «Чорноморськ», а також за $24,75 млн — термінал з перевалки соняшникової олії в порту «Рені».

Придбання активів, що використовуються для перевалки рослинних олій у порту «Чорноморськ», компанія пояснила планом «підвищити стійкість бізнесу з переробки олійних культур». Річ у тому, що одночасне зберігання соняшникової олії в обсязі 105 тис. тонн дозволить групі не зупиняти роботу переробних заводів при перебоях у транспортуванні, як це було у 2022−2023 фінансових роках, та згладжувати логістику.

На випадок повного блокування всіх українських чорноморських портів, «Кернел» планує, що соняшникова олія накопичуватиметься у сховищах, а потім перенаправлятиметься автотранспортом у порт на р. Дунай. У такий спосіб агрохолдинг має намір «зменшити логістичні витрати альтернативного експортного маршруту».

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А коли їх розблокують, активи використають як основну глибоководну перевалочну базу в Чорному морі соняшникової олії, яка відправляється на експорт.

Крім того, «Кернел» уклав договір про придбання за $24,75 млн 100% корпоративних прав у ТОВ «Рені-Ойл» — терміналу з перевалки соняшникової олії з одноразовим зберіганням 15 тис. тонн у порту «Рені»

«Це єдиний серед річкових портів України на Дунаї термінал з належними приймальними, складськими та розвантажувальними потужностями, що дозволяє експортувати олію навіть у разі блокади чорноморських портів», — додали в агрохолдингу.