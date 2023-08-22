Банки за тиждень видали ще 1,9 мільярда доступних кредитів

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Скільки видано кредитів у межах програми

«За минулий тиждень у межах Програми видано 668 пільгових кредитів на загальну суму 1,9 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 462 кредитних договорів на суму 1,1 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 70 327 кредитів на загальну суму 225,4 млрд грн, з яких 47 762 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 100 млрд гривень (станом на 21 серпня 2023 року).

На які ціли видані кредити

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» укладено 35 505 кредитних договорів на загальну суму 135,7 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 27 286 кредитних договорів на суму 73,4 млрд грн), з яких: 6,4 млрд грн — на інвестиційні цілі, 7,85 млрд грн — як антикризові кредити, 4,1 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 33,56 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників та 57,67 млрд грн — на антивоєнні цілі.