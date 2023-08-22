Курс валют НБУ: Євро підскочило на 16 копійок

22 серпня європейська валюта подорожчало на 16 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,88 гривні за євро . Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

21 серпня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,72 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро у покупці та у продажу подорожчало на 4 копійки.

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