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21 серпня 2023, 19:26 Читать на русском

Україна може призупинити безвіз з Ізраїлем

Київ може призупинити безвізовий режим між країнами найближчими днями. Про це заявив Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, пише «Інтерфакс-Україна».

Київ може призупинити безвізовий режим між країнами найближчими днями.

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Що відомо

За його словами, якщо український уряд призупинить безвіз з Ізраїлем, то це буде спрямовано не проти людей чи релігійних організацій, а проти влади.

«Остаточне рішення ще не ухвалено, але буде ухвалено найближчими днями», — сказав Корнійчук.

Він відзначив випадки депортацій українців, що почастішали, в Ізраїлі.

«Перше, з чим вони стикаються, — у них забирають паспорт, довго утримують в аеропорту для бесіди, 5−10 годин. Після цього близько 10% українців відмовляють у в'їзді. Це неприйнятно. Крім того, Ізраїль став єдиною країною з початку війни Росії проти України, яка запровадила електронні візи для українців», — заявив посол.

Дипломат наголосив, що висловлює позицію української влади.

«Послухайте заяву президента Зеленського щодо міграційної проблеми та її вимоги вирішити її негайно. Це його слова, а не мої. Якщо стоятиме питання щодо мене, то це право президента відкликати посла назад до Києва. Такого рішення щодо мене немає. Обов'язок уряду України — дбати про своїх людей і не дозволяти утискати права українців», — резюмував він.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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ukas
ukas
21 серпня 2023, 20:05
#
В Израиле буквально каждый день происходят террористические нападения. 99,99% виновников это граждане арабских стран или не признанных территорий у которых на автобусах и машинах практически свободный въезд в Израиль. Напомните мне, сколько терактов совершили в Израиле граждане Украины?
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