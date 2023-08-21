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21 серпня 2023, 18:27 Читать на русском

Гранти на розвиток бізнесу за програмою «єРобота» отримали вже 7000 українців

За підсумками тринадцятої хвилі подачі заяв за програмою «Власна справа» 320 українців отримають від держави грантові кошти на 77 млн грн на започаткування або розвиток бізнесу. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

За підсумками тринадцятої хвилі подачі заяв за програмою «Власна справа» 320 українців отримають від держави грантові кошти на 77 млн грн на започаткування або розвиток бізнесу.

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Від початку дії програми її переможцями стали вже 7 тис. українців, яким буде надано фінансову підтримку на 1,7 млрд грн.

«Понад 6 тис. переможців програми вже отримали кошти на свої рахунки та спрямували їх в розвиток своєї справи. При цьому вони створять 16,5 тис. робочих місць», — повідомила Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів тринадцятої хвилі 55% жінок і 45% чоловіків. 80% з них мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської (53 особи), Рівненської (23 особи), Київської (23 особи), Івано-Франківської (22 особи), Житомирської (20 осіб), Волинської (19 осіб), Дніпропетровської (18 осіб) областей. Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці тринадцятої хвилі, є:

  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 115 осіб;
  • переробна промисловість — 57 осіб;
  • тимчасове розміщування й організація харчування — 43 особи.

Нагадаємо

За грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 тис. до 250 тис. грн. Цього року на програму «Власна справа» бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 000 мікрогрантів.

Джерело: Мінфін
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